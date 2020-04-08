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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست امريكا ولا من دول الخليج..من اغنى دول العالم لكنها حقيرة صدمت اليمنيين وجعلتهم يبكون من شدة القهر..تعرف عليها وعلى العمل الخسيس الذي صعق كل يمني

2020/04/08 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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