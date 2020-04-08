وكيل وزارة الصحة يؤكد لـ"اليمن العربي" خلو بلادنا من كورونا.. ويوضح حقيقة ما حدث بمنفذ المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الشحات غريب

قال الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية إن بلادهم ما زالت خالية من أي اصابات بفيروس كورونا.



وأضاف "الوليدي" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأنه تم تسجيل بعض حالات الاشباه وتم فحصها في عدد من المحافظات كحضرموت وعدن وصنعاء، وكل الحالات سالبة.

وأضاف بأن هناك جهود كبيرة بذلت من وزارة الصحة اللجنة العليا للطوارىء على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وفتح مراكز عزل في عموم المحافظات، وتوفير محاليل وفتح مختبرات، PCR في عدد من المحافظات.

وحول صحة الاخبار التي اتنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، بأن السلطات المحلية قد قامت باغلاق منفذ الشحن الدولي وتحويله الى مايشبه المحجر الصحي وذلك بعد اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا لسائق شاحنة كان قادم من عمان، كشف "الوليدي" بأن المواطن باكستاني وكان يحمل الإقامة العمانية، وكان يقود شاحنة خرج من عمان بصورة سليمة إلا انه شعر بحمى بعد يوم من دخول منفذ المهرة وتم الذهاب إلى المركز الصحي وجاء فريق الترصد وهو موجود الآن في السلطنة، ولا أساس لما ورد حول تعليق منافذ الشحن .

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وكان مدير مكتب وزارة الصحة بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد أكد أن الحالة المشتبه بها في منفذ الشحن خالية من الإصابة بفايروس كورونا، مشيراً إلى أن نتائج الفحص الطبي التي أجريت للسائق الباكستاني أظهرت عدم إصابته بالمرض.

وقال مبارك إن حالة السائق الباكستاني الذي قدم من سلطنة عمان سليمة وخالية من كورونا، ويعاني من الحمى الطبيعية.

وطمأن المواطنين بعودة سائق الشاحنة إلى سلطنة عمان كإجراء احترازي، فيما تم عزل القاطرة على بُعد (100) متر من الجمرك تفادياً لأي مخاطر محتملة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أكثر من مرة بأن اليمن تخلو من أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (Cuvid19) .

جاء ذلك، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني، ، حول آخر مستجدات الفيروس الذي ذهب ضحيته آلاف الضحايا حول العالم.

وذكر موساني أنه بالرغم من تلقي مئات البلاغات عن حالات اشتباه بفيروس كورونا في اكثر من منطقة، إلا أن الفحوصات أكدت عدم وجود أي حالة ايجابية إلى الآن.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بالمتابعة الدائمة، رغم شحة الأجهزة والمعدات الطبية، إلا ان المنظمة زودت السلطات في اليمن ببعض تلك المعدات والمحاليل ،وأنه سيتم خلال الايام القادمة تقديم المزيد.