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عدن - ياسمين التهامي - أول دولة بالعالم تطالب الصين بتعويضات مالية بسب تفشي فيروس كورونا وهاكذا تم الرد والدفع !

جديد اب برس Advertisements ​ تقرير أعدته جمعية هنري جاكسون البريطانية المتخصصة في دراسات السياسة الخارجية، تحت عنوان "تعويض الفيروس التاجي: تقييم الذنب المحتمل للصين وسبل الاستجابة القانونية"، حكومة بوريس جونسون، تحميل الصين المسؤولية عن تفشي فيروس كوفيد19، ودفع تعويضات تصل إلى 351 مليار استرليني، ( 430 مليار دولار) وهي الخسائر المتوقعة التي تكبدتها المملكة المتحدة من الفيروس. وأكد التقرير أن هذه الخسائر كان يمكن تجنبها لو كان الحزب الشيوعي الحاكم الصيني صريحاً في تعامله مع الفيروس، ولم يخف الحقائق. كما قدر التقرير خسائر مجموعة الدول الصناعية الكبرى (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا) جراء تفشي الفيروس، بنحو 3.2 تريليون جنيه استرليني (3.9 تريليون دولار) وتضمن التقرير" أدلة"، على انتهاك الصين لمعاهدة الرعاية الصحية الدولية، بسبب تعمدها إخفاء المعلومات والحقائق عن الفيروس، كما حدد عشر طرق قانونية يمكن للدول الكبرى اتباعها للحصول على تعويضات من بكين. وعلى خلفية هذا التقرير، كتب أربعة وزراء سابقين في الحكومة، و11 نائباً محافظاً، رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، يطالبونه بضرورة إعادة التفكير في العلاقات الصينية البريطانية، والمطالبة بتعويضات عن تفشي الفيروس. وأكد عدد من المسؤولين الحكوميين البريطانيين أن هذه التقارير لا تمثل موقفاً حكومياً.

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