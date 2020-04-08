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عدن - ياسمين التهامي - الحروب مابين الشرعية والحوثيون تتطور من حروب ميدانية إلى حروب تكنلوجية.. تفاصيل وصور !

جديد اب برس Advertisements ​ مه ابطال محور بيحان في البيضاء ومايسطروه من انتصارات يستحقون التحيه والشكر فالقائد مفرح بحيبح قائد محنك ورجل عظيم وشيخ مقدام فقد حيا قائد المقاومة الوطنيه العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح محور بيحان وقال في تغريده رصدها المشهد الدولي على حسابه بتويتر قائلا محور بيحان لكم مني التحيه ايها الابطال . ولكن كان الحوثيين يتابعوه عبر تويتر ويترصدو حتى تغريداته ويقومون بارشفتها فقد غرد حسين العزي قائلاً ‏‎ولا أخطر منك بتمكنهم ( حرماً ) في بيحان و( برماً ) في تعز سابر المهم قد حطينا التغريدة بين خواتها ههههه عشان تعرف إن احنا مش مثل بعض الناس ينسوا العيش والملح

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