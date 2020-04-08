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عدن - ياسمين التهامي - علاج يمني يستخدم في هذه دولة الجزائر لعلاج مصابي فيروس "كورونا"

جديد اب برس

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جاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الجزائر 1320 مصاب منها 152 وفاة و90 حالة شفاء حتى اليوم 6 ابريل 2020.. تؤكد السلطات الصحية الجزائرية على استمرارها في معالجة المصابين بالدواء الذي تم استخدامه في الصين وفرنسا. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكدت نجاة موفق، رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى وهران السبت الماضي أن بروتوكول العلاج بدواء “الكلوروكين” للمرضى يعطي نتائج إيجابيّة جداً، حيث تمّ تسريح 3 مرضى مصابين بالفيروس، في حين أنّ حوالى نصف المرضى بالمحافظة والذين تمّ علاجهم بالكلوروكين في حالة صحيّة جيدة. وبحسب تصريحات للرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون فإن لدى بلاده مخزون من دواء الكلوروكوين ما يكفي لـ 200 ألف مواطن، كما كشفت وزارة الصحة الجزائرية السبت الماضي في بيان لها اليوم، رصدته وسائل إعلام عربية, عن استخدامها دواء “الكلوروكين” في معالجة أكثر من 600 مصاب بكورونا في بلدها ، مشيرة إلى أن النتائج النهائية لآثار هذا الدواء قد تظهر خلال الأسبوع القادم. وعلى الصعيد اليمني كانت شركة شفاكو للصناعات الدوائية أعلنت أمس اعتزامها في زيادة إنتاج مادة الكلوروكين التي يُحْتَمَل أن تكون مادة فعالة ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19. وأكدت في بيان ما ورد على لسان مديرها العام أحمد الشهاري حول استعدادات الشركة لانتاج دواء ” الكلوروكين” وتبرع شفاكو بكميات من العقار مجاناً لوزارة الصحة اليمنية وذلك ضمن خطة إستجابتها للوباء وتحقيقاً للأمن الدوائي وكذلك في إطار مسؤليتها الإجتماعية المستمدة من قيم ومبادئ الشركة.