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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو مكرمة ملكية عفو وتسهيلات لجميع اليمنيين المقيمين بالسعودية !

جديد اب برس Advertisements ​ ت المملكة العربية السعودية عن تنفيذ إجراءات من شأنها تسهيل إقامة بعض اليمنيين المقيمين في المملكة. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، بدأت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اعتباراً من اليوم الاثنين، تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة. وقالت الوكالة السعودية إن ذلك يأتي إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ.. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت 1441/8/25 هـ الموافق 2020/4/18 م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً. وأشارت الجوازات إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر، وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات

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