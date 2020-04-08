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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد قوات الجيش الوطني يقطع الطريق على الحوثيين للوصول لعاصمة " مأرب" من مفرق استراتيجي انطلاقا من " البيضاء"!

جديد اب برس Advertisements ​ قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، مناطق استراتيجية، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وأكد قائد اللواء 19 العميد الركن علي الكليبي في تصريح لموقع الجيش، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية. وأضاف إن قوات الجيش حررت أيضا سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة، مؤكدا أن قوات الجيش تواصل تقدمها. وأوضح العميد الكليبي أن المواجهات تدور بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات المليشيا الحوثية قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع المليشيا في الجبهة ذاتها. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثي، وتدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها. واعتبرت مصادر عسكرية أن تقدم الجيش في جبهة " البيضاء " يهدف الى قطع الطريق أمام الحوثيين للالتفاف والتقدم صوب مثلث المفرق " البيضاء - شبوة - مأرب " بهدف اقتحام عاصمة

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