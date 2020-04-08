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شاهد تفاصيل لتقرير انفجار هز العاصمة صنعاء بشكل مباغت و تسبب في رعب الموطنين.. الموقع المستهدف !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل لتقرير انفجار هز العاصمة صنعاء بشكل مباغت و تسبب في رعب الموطنين.. الموقع المستهدف !

أفاد شهود عيان أن انفجار عنيف هز شمال العاصمة صنعاء قبل قليل.

وذكر الشهود بان الانفجار ناتج عن غارة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت قاعدة الديلمي بمحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.. مشيرون ان التحليق متقطع.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وشنت مقاتلات التحالف العربي عدد من الغارات على تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي في محافظات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء وحجة وصعدة.

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