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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمريكا تقصم ظهر الرئيس هادي وتصفه بهذا الوصف المهين..ومسؤول أمريكي رفيع يكشف عن نبؤة الرئيس صالح التي تحققت ( تعرف على نبؤة صالح قبل وفاته )

2020/04/08 الساعة 05:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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