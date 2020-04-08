أضرار النوم المتقطع وطرق التغلب عليه

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عدن - ياسمين التهامي - يتسبب النوم المتقطع في مشاكل صحية عديدة، ويمكن أن ينتج عن عدة أسباب تؤثر على الإستغراق في النوم ليلاً، فكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً، وذلك نتيجة الإستيقاظ على فترات متتالية طوال الليل، مما يؤثر على الصحة العامة والقدرة على مواصلة العمل في اليوم التالي.

ما هو النوم المتقطع؟

هو النوم الذي تتخلله فترات استيقاظ طوال الليل، فيمكن أن يحدث هذا 3 أو 4 مرات على مدار ثماني ساعات، مما يسبب الشعور بالإجهاد والنعاس في الصباح.

جديد اب برس

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أسباب النوم المتقطع

هناك بعض الأسباب التي تؤدي لحدوث اضطرابات النوم خلال الليل، وهي:

التحول المفاجيء في الروتين: مثل تغيير المنزل أو مواعيد النوم أو الإلتحاق بوظيفة جديدة وغيرها من الأمور التي تغير من الروتين المعتاد.

الإصابة بالتوتر والقلق: يؤثر الشعور بالتوتر على نمط النوم، حيث يؤدي إلى كثرة التفكير وصعوبة الحصول على نوم عميق ليلاً.

الأجواء المحيطة: يحتاج النوم المستمر إلى أجواء هادئة، وبالتالي فإن أي ضوضاء أو إضاءة قوية وغيرها من الأمور يمكن أن تسبب اضطرابات النوم.



كثرة الحاجة إلى التبول: يمكن أن تحدث كثرة الحاجة إلى التبول نتيجة مشكلة صحية أو بسبب الإكثار من تناول السوائل في المساء، مما يسبب الإستيقاظ أثناء النوم.

الكوابيس المزعجة: تتسبب الكوابيس المزعجة خلال النوم في الإستيقاظ عدة مرات، وخاصةً مع تكررها، حيث يعاني بعض الأشخاص من هذه الكوابيس.

الإصابة بمشكلة صحية: تؤدي بعض المشكلات الصحية إلى صعوبة النوم ليلاً، مثل الأمراض التي تسبب الام الجسم، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي التي تعيق التنفس الطبيعي مما يسبب الإستيقاظ المتكرر.

عدم الشعور بالراحة في الفراش: وذلك نتيجة استخدام وسائد أو مراتب غير صحية تسبب عدم الشعور بالراحة.

الشعور بالبرودة أو الحرارة: عندما يزداد الشعور بالبرودة أو الحرارة، يمكن أن يتسبب هذا في تقطع النوم ليلاً.

أضرار النوم المتقطع على الصحة

يتسبب النوم المتقطع في عواقب سلبية على الصحة، وذلك لصعوبة الإستغراق في النوم بعد الإستيقاظ، وهي:

الشعور بالتعب على مدار اليوم: وذلك نتيجة عدم الحرمان من النوم العميق، مما يؤدي إلى الدوخة وعدم الإتزان.

الشعور بالتوتر والإنفعال: يؤثر النوم المتقطع على الحالة المزاجية والنفسية، فيصبح الشخص أكثر عصبية وغضب.

انخفاض القدرات العقلية: حيث يصعب تذكر بعض الأشياء أو اتخاذ القرارات الهامة وتنخفض الإنتاجية في العمل.

الام الرأس: في حالة عدم النوم جيداً في فترة الليل، فسوف يصاب الشخص بالام شديدة ومستمرة في الرأس.

طرق التغلب على النوم المتقطع

تساعد بعض الطرق في التغلب على النوم المتقطع، وتشمل:

الحفاظ على روتين منتظم: سواء في موعد الإستيقاظ أو موعد النوم، فهذا يساعد في اعتياد الجسم على هذا الموعد وسهولة النوم العميق ليلاً.

تجنب الإجهاد الشديد: يزيد الإجهاد والضغط النفسي من صعوبة النوم ليلاً، ولذلك ينصح بتجنب الأمور التي تؤدي إلى الإجهاد الشديد الذي يسبب التوتر.

وتساعد تقنيات الإسترخاء في تخفيف الشعور بالإجهاد والقلق، مثل ممارسة تمارين اليوغا والتنفس العميق.