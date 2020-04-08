شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار عنيف يهز العاصمة المؤقتة عدن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ھز انفجار عنیف أحیاء العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) قبل قلیل.

وحسب مصادر محلیة وإعلامیة، فإن انفجار عنیف ھز مدیریة المعلا بمدینة عدن .

وأكد سكان محلیون سماع دوي انفجار عنیف قبل قلیل في مدیریة المعلا, ولم تشیر

المصادء حتى الآن عن سبب الانفجار. جديد اب برس Advertisements ​

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