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عدن - ياسمين التهامي - الحضر في دول الخليج.. هذة شروط الانشطة المستثناة من القرار !

جديد اب برس

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ت مملكة البحرين عدة قرارات للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19)، بناء على عرض الفريق الوطني الطبي، تبدأ من الخميس القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً، وحتى الخميس 23 أبريل الجاري. وتضمنت القرارات؛ استمرار إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، والمراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة، واقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة والمشروبات على الطلبات الخارجية والتوصيل، استمرار إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة والمشروبات فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، استمرار إغلاق الصالونات، استمرار إيقاف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة، الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة، استمرار منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة واستمرار الالتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط، وإلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة كما قررت السماح باستئناف عمل المحلات التجارية والصناعية، التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات التالية: ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتادي هذه المحلات التجارية، تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية، الالتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحلات وفق إرشادات وزارة الصحة، وتنظيم الانتظار خارج المحلات وفق تدابير التباعد الاجتماعي حسب إرشادات وزارة الصحة، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية. وتم توجيه القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية باتباع ما يلي: تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع، تقليل عدد العمال المتواجدين قدر المستطاع في الأقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد المستخدمين لوسائل المواصلات الخاصة بالعمال من قبل الشركات. وأكدت اللجنة التنسيقية أن هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية جاءت لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهةً بأن التحديات يتم تجاوزها بروح فريق البحرين الواحد