شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة العميد "أحمد علي" بنوبة قلبية مفاجئة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements ​ وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وفاة العميد الركن أحمد علي هادي، قائد اللواء 315 مدرع الذي وافاه الأجل صباح الثلاثاء، إثر نوبة قلبية في محافظة حضرموت. وقال بيان النعي" لقد خلّد الفقيد تاريخا نضاليا من الوفاء والولاء الوطني وكان مثالا للجندية والقيادة في مختلف المناصب التي شغلها والمهام التي تم تكليفه بها خلال مسيرته العسكرية الحافلة بالمواقف الشجاعة والثابتة". وأكد البيان أن الفقيد كان أحد القيادات العسكرية التي ساهمت في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما وكان واحدا من أصدق رجالات الوطن المخلصين. وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وذويه وجميع محبيه.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون وتوفي العميد أحمد علي هادي مدير مكتب الرئيس هادي الاسبق إثر ذبحة صدرية اليوم بعد صلاة الفجر.

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