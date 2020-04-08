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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن" السلطات السعودية تلقي القبض" على "يمني" ظهر بعدة مقاطع بحديث يخالف القيم والعادات والقانون !

جديد اب برس Advertisements ​ ل عدد من رواد ، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ، لشاب يمني وهو داخل متجر في حي البطحاء بالرياض ، وقال الشاب أنه داخل المتجر ، وأن البقالة بها كل شئ يمني، وألمح الشاب من حديثه عبارات تتنافى مع القيم والأخلاق وتتضمن إيحاءات جنسية. ونشر المغرد الشهير ، أبو طلال الحمراني تغريدة، أكد فيه إلقاء القبض على شاب يمني من قبل شرطة الرياض ، ظهر بعدة مقاطع بحديث يخالف القيم والعادات والقانون. تداول عدد من رواد ، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ، لشاب يمني وهو داخل متجر في حي البطحاء بالرياض ، وقال الشاب أنه داخل المتجر ، وأن البقالة بها كل شئ يمني، وألمح الشاب من حديثه عبارات تتنافى مع القيم والأخلاق وتتضمن إيحاءات جنسية. ونشر المغرد الشهير ، أبو طلال الحمراني تغريدة، أكد فيه إلقاء القبض على شاب يمني من قبل شرطة الرياض ، ظهر بعدة مقاطع بحديث يخالف القيم والعادات والقانون.

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