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عدن - ياسمين التهامي - دراسة طبية : نوع من الخضروات الاكثر استهلاكا باليمن علاج لعقم الرجال !

الحياة اليمنية متابعة خاصة كشفت دراسة حديثة تابعتها موقع اب بر اليمن الآن أن نوع من الخضروات الاكثر استهلاكا باليمن علاج لعقم الرجال ! جديد اب برس Advertisements ​

وقالت دراسة طبية أن الطماطم علاج لعقم الرجال. يزرع الطماطم في بلادنا بشكل كبير.

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