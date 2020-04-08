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عدن - ياسمين التهامي - وصول جثمان العميد الركن احمد علي إلى مسقط رأسه !

وصل قبل لحظات جثمان قائد اللواء 315 مدرع العميد الركن احمد علي هادي إلى مسقط رأسه بالوضيع برفقة موكب عسكري كبير ضم قيادات عسكرية مع جثمان قائد اللواء 315 مدرع الفقيد العميد الركن احمد علي هادي إلى قرية ال امارم مسقط رأس الفقيد بمديرية الوضيع في محافظة ابين . جديد اب برس Advertisements ​

وكان على راس الموكب قائد اللواء 11حرس حدود اللواء الركن / فرج ابوبكر حسين

ومدير امن الوادي والصحراء اللواء الركن/ امبارك العوبثاني ورئيس عمليات اللواء11حرس حدود العقيد الركن / عبدالله عمر حسين الصوه ورئيس عمليات اللواء 315 مدرع العقيد / محمد البطاني ومجموعة من الضباط والجنود . وسيواري جثمانه الثرى في قرية ال مارم مسقط راس الفقيد غدا الأربعاء . يذكر أن قائد اللواء 315 مدرع العميد الركن احمد علي هادي قد توفي بعد أداءه صلاة الفجر ليوم امس الثلاثاء بذبحة صدرية .

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