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عدن - ياسمين التهامي - شاهد " أكبر بدر عملاق يزين سماء السعودية واليمن وكل المدن الآن ! صورة
نشرت الجمعية الفلكية بجدة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لأكبر بدر عملاق لهذا العام وهو يزين سماء المملكة والدول المجاورة مساء اليوم، الثلاثاء.
وكشفت الجمعية أن هذا البدر يعد ثالث بدر عملاق من أربعة، وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهري والإضاءة هذا العام . وأضافت أن هذا البدر يمثل أيضاً أول قمر بدر خلال فصل الربيع وسيبقى مشاهداً طوال الليل.
جديد اب برس
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