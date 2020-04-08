شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى سامه تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها. ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تخيلتم شكل زوجة الفنان راغب علامة ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهدو الصور • مغترب بائع خضار عمره 34 عام ، يرفع رأس كل المغتربين ويشعرهم بالفخر بعمل رهيب هز وجدان العالم..شاهد بالصور ماذا فعل هذا المغترب واذهل الجميع ( 2 صور ) • مفاجأة مرعبة واشد خطرا من فيروس كورنا القاتل..6 مدن عربية تنتظرها كارثة مدمرة ستقضي عليها وتمسحها من على الخارطة العالمية وبينها 3 دول خليجية ستختفي نهائيا • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد Advertisements • عاجـــل : كارثة غير مسبوقة في السعودية ..محمد بن سلمان على المحك ..وماسيحدث خلال الأيام القادمة سيقلب المملكة رأسا على عقب ويفاجئ الجميع ..(تفاصيل طارئة) • ارتدت ملابس ضيقة ومنفتحه .. إبنة الرئيس اليمني السابق تحتفل لأول مرة بعيد ميلادها على مواقع التواصل الإجتماعي ..(شاهد عشر صور حصرية) • سبحان مغير الأحوال .. لن تصدقو كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل في عام 1996م ..(شاهدو الفيديو) ---------------------------- ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية "غريبة" لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه. #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c23"> #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c23">

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كانت هذه تفاصيل خبر أفعى سامه تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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