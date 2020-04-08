شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المملكة تتخذ قرار طارئ بحق هذة المذيعة الحسناء وتعاقبها بقسوة بعد وقوعها بفضيحة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد من هي المذيعة وماهو العمل الصادم الذي قامت به) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرر المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني محمد بلقر إيقاف مذيعة معروفة عن تقديم برنامجها الذي اخطأت في إحدى حلقاته. وقرر بلقر تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الخطأ الذي تداوله الأردنيون على منصات التواصل الاجتماعي. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تخيلتم شكل زوجة الفنان راغب علامة ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهدو الصور • مغترب بائع خضار عمره 34 عام ، يرفع رأس كل المغتربين ويشعرهم بالفخر بعمل رهيب هز وجدان العالم..شاهد بالصور ماذا فعل هذا المغترب واذهل الجميع ( 2 صور ) • مفاجأة مرعبة واشد خطرا من فيروس كورنا القاتل..6 مدن عربية تنتظرها كارثة مدمرة ستقضي عليها وتمسحها من على الخارطة العالمية وبينها 3 دول خليجية ستختفي نهائيا Advertisements • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد • عاجـــل : كارثة غير مسبوقة في السعودية ..محمد بن سلمان على المحك ..وماسيحدث خلال الأيام القادمة سيقلب المملكة رأسا على عقب ويفاجئ الجميع ..(تفاصيل طارئة) • ارتدت ملابس ضيقة ومنفتحه .. إبنة الرئيس اليمني السابق تحتفل لأول مرة بعيد ميلادها على مواقع التواصل الإجتماعي ..(شاهد عشر صور حصرية) • سبحان مغير الأحوال .. لن تصدقو كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل في عام 1996م ..(شاهدو الفيديو) ---------------------------- كما أبلغ المدراء أنه سيتم معاقبة أي شخص يرتكب خطأ يتعلق بالمهنية، مع النظر في ذات الوقت إلى مكافأة المجتهد. كما تقرر إعادة موضوع الموظف المثالي مع منحه جائزة.

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كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تتخذ قرار طارئ بحق هذة المذيعة الحسناء وتعاقبها بقسوة بعد وقوعها بفضيحة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد من هي المذيعة وماهو العمل الصادم الذي قامت به) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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