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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست اليمن ولا فلسطين..هذه هي الدولة العربية الوحيدة التي اثلجت صدور مليار مسلم وهزت وجدانهم ورفضت اغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا القاتل( فيديو مؤثر )

2020/04/08 الساعة 05:16 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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