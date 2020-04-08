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صنعاء - ياسمين الخيامي - مكرمة ملكية من الملك سلمان..اعفاء كافة المغتربين اليمنيين والمرافقين لهم من دفع الرسوم المالية نهائيا وباوامر مباشرة من الملك سلمان ( نص القرار الملكي )

2020/04/08 الساعة 04:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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