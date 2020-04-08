شكرا لبحثكم عن خبر صفقة تبادل ناجحة للاسراء بين الشرعية والانتقالي في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرت عصر اليوم الثلاثاء عملية تبادل أسرى ناجحة بين قوات الجيش الوطني والانتقالي في شقرة بأبين. وتمت عملية تبادل الأسرى الذين من بينهم قائد مكافحة الإرهاب في محافظة لحج (أبو سام الفيضي) في منطقة الشيخ سالم بحضور وفد الوساطة . Advertisements وجرى تبادل أسرى الطرفين الذين تم أسرهم خلال معارك شبوة وابين وعدن وآخرين اسروا أثناء نصب الكمائن. وعلق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد الربيزي على نجاح عملية تبادل الأسرى بمنشور على صفحته على الفيس بوك ورصده محرر الوطن العدنية قال فيه: تم الآن تبادل الأسرى..وهذه اللحظات يتم الإفراج عن أبو سام الفيضي، وثلاثة من ابناء شقرة، وثلاثة من ابناء باكازم..بادرة طيبة نشكر كل من ساهم فيها.

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