شكرا لبحثكم عن خبر عدن: شركة النفط تصدر اعلان هام بشان اسعار المحروقات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصف مصدر مسؤول بشركة النفط عدن الأنباء التي تتناولها بعض المواقع عن تسعيرة جديدة بأنها مظللة.
وقال المصدر ان تلك الأنباء المتداولة مغرضة الهدف منها إرباك المواطن و زعزعة الثقة بينه وبين شركة النفط عدن.
وأكد المصدر أن الشركة ستظل مع المواطن في كل الظروف تسعى جاهدة لتوفير ما يحتاجه من الوقود بأسعار مناسبة ومعلنة بصورة رسمية.
كما أكد المصدر للجميع وحتى اللحظة بأن جميع المحطات التابعة للشركة والخاصة تبيع بسعر موحد وهو :
البنزين سعة 20 لتر بـ 3300
الديزل سعة 20 لتر بـ 4400
وأشار المصدر في سياق توضيحه بأن اي جديد سيتم نشره بشفافية ووضوح في موقع الشركة الرسمي والصفحات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الإجتماعي.
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