شكرا لبحثكم عن خبر اعلامي جنوبي يدعو الجنوبيين إلى الاستعداد لغزو شمالي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعا الاعلامي الجنوبي صلاح بن لغبر الجنوبيين الى الاستعداد للغزو الشمالي الجديد وإبقاء ايديهم على الزناد. وخاطب بن لغبر في تغريدة له على تويتر الجنوبيين قائلا:ايها الجنوبيون:إن دماءكم تسفك منذ 94م بالغزوة تلو الغزوة، وأن غزوا جديدا على الأبواب فاستعدوا وابقوا ايديكم على الزناد. Advertisements وتابع قائلا:ان الخونة اولى بالقتال فالحذر الحذر. واضاف:ان النصر باذن الله حليفكم لأنكم اصحاب حق ولاحق لهم..لأنكم اصحاب قضية ولاقضية لهم ..والله معكم. واختتم تغريدته قائلا:انتصروا لارضكم ولمستقبلكم .

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