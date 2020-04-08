شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. وجبة سحور طارق محمد عبدالله صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر طارق محمد عبدالله صالح، على حسابه في موقع التدوينات المصغر "تويتر" صورة وعلق عليها بالقول "بسم الله سحور".. ويظهر في الصورة علبة حقين "لبن" وقدر صغير فيه فتات من الخبز "الكدم" وهي نوع من انواع الخبز الذي تتخص به اليمن وتصنع عجينتها من عدد كثير من الحبوب كالشعير والدقيق الأسمر والدقيق الأبيض والذرة..

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وكان طارق صالح قد دعا منتسبي المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية للصيام تضرعاً لله كي يجنب الله اليمن من جائحة كورونا وأن ينجي البشرية من هذه الجائحة.

وتعود اليمنيون من مئات السنين على صيام الأيام البيض من شهر شعبان وتسمى "الشعبانية" ويحرص اليمنيون على صيام هذه الأيام من كل عام كخطوة لتأهيئة النفس والبدن لاستقبال شهر رمضان المبارك..

وحضيت الصورة باهتمام عدد كبير من الناشطين والمتابعين وتم تداولها في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.