شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يقتل مهندس طيران جنوبي في بريطانيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شيع اليوم في العاصمة البريطانية لندن جثمان الفقيد مهندس عبدالله سنان عبدالله الباني العولقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وقال أقارب الفقيد عبدالله العولقي ل(عدن تايم ) إن الفقيد توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث خضع للعلاج منذ إصابته بفيروس كورونا إلا أنه فارق الحياة اليوم .

وبحسب أقارب الفقيد الباني ان الفقيد يقيم في العاصمة لندن واسرته بعد حصوله على الجنسية البريطانية .

Advertisements

الفقيد من أسرة آل الباني بصعيد يشبم بمحافظة شبوة انتقل إلى عدن عام 1946 ودرس الابتدائية ومن ثم الثانوية في مدرسة القديس انثوني بمدينة التواهي ثم إلتحق بالمعهد الفني ودرس هندسة ميكانيكية ومن ثم إلتحق بخطوط عدن الجوية كمهندس فني طيران حيث عمل لمدة 4 أعوام ومن ثم غادر إلى بريطانيا للعمل هناك كمهندس ميكانيكي سيارات واستقر كمواطن فيها بريطاني حتى وافاه الأجل اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وتقيم أسرة آل الباني واجب العزاء للفقيد في العاصمة البريطانية لندن وبمدينة عدن وبصعيد يشبم بمحافظة شبوة الجنوبية .

صورة من مجلس العزاء اليوم الثلاثاء