تطبيق حظر التجول في حضرموت واعتقال المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

طبقت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، قرار حظر التجول في مدينة المكلا، عصر الخميس، و ذلك من ضمن الإجراءات الإحترازية التي أعلن عنها المحافظ فرج البحسني، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال مراسل "الخليج 365" إن جميع المحلات أغلقت أبوابها في الموعد المحدد لإعلان الحظر، مشيرا إلى أن المراكز الصحية في مناطق الساحل استثناها القرار ولا زلت تقدم خدماتها للمواطنين.

ويستعرض "الخليج 365" بعض الصور التي التقاطها مراسلنا، لإظهار مدى استجابة أهالي حضرموت لقرار السلطة المحلية بفرض حظر التجول لضمان سلامة المواطن.

وأضاف مراسلنا، أن قرار حظر التجول في حضرموت نجح بنسبة 90% في ردع المواطن بطريقة سلمية، فيما بلغت نسبة نجاح اغلاق المحلات التجارية والتجمعات 100%، مؤكدا أن الدوريات تجوب الشوارع منذ الساعة الرابعة عصرا لفض التجمعات البشرية، واعتقال المخالفين.