بالصور .. السعودية تستعد لترحيل عشرات الالاف الى اليمن بينهم مرضى الكورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص

في ظل اصرار قوى العدوان ومرتزقتها على تجاهل الاجراءات المعمول بها دوليا في المطارات والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها للحد من تفشي فيروس كورونا، تواصل السعودية مساعيها لإدخال الوباء الى اليمن وهو ما يتضح من خلال دفعها لآلاف الوافدين في اراضيها الى المنافذ اليمنية .

ويسعى العدو السعودي الى الدفع بعشرات الالاف من المتواجدين على اراضيه الى اليمن عبر منافذ اخرى هي في حكم المناطق العسكرية، ومنها منفذ الخضراء وكذا البقع، حيث تقوم السلطات السعودية بتعبيد الطريق وتجهيز المكاتب والمباني الخاصة بالجوازات في منفذ الخضراء والبقع استعداداً لاعادة افتتاحه من جديد بغية ترحيل اليمنيين والاجانب الى اليمن.

وتظهر الصور التي حصل عليها “الخليج 365” الاعمال الانشائية التي تقوم بها السعودية تمهيداً لترحيل عشرات الالاف من الوافدين.

وكان وزير الصحة اليمني الدكتور طه المتوكل حمل الوزير دول العدوان المسئولية عن الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع الصحي، مؤكدا أنها مستمرة في الحصار ومنع إدخال المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

وبين أن دول العدوان دفعت بالآلاف الى المنافذ اليمنية رغم علمها بأغلاق هذه المنافذ، وهي تتحمل المسئولية الكاملة عن وضعهم وأي تفشي للوباء