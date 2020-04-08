شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان .. نجاة قائد نقطة الذكرة في الحوبان بمحافظة تعز من محاولة إغتيال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شركة النفط تصدر بلاغ صحفي عاجل بشأن اسعار الوقود في العاصمة الموقتة عدن الحوثيين يستدعون 75 قائد عسكري من الشرعية إلى العاصمة صنعاء من أجل هذه المهمة في مقدمتهم الطاهري واللواء جواس (الأسماء) عاجل : الرئيس الامريكي يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية .. ويتهمها بالإنحياز ..“لماذا قدموا لنا هذه النصيحة الخاطئة؟” اللواء مفرح بحيبح : يدلي باول تصريح من ارض المعركة ويكشف اخر التطورات شمال محافظة البيضاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان .. نجاة قائد نقطة الذكرة في الحوبان بمحافظة تعز من محاولة إغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.