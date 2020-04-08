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عدن - ياسمين التهامي - قائد عسكري يكشف مستجدات وسير المعارك في البيضاء وأين تدور وأسماء المناطق المحررة !

حررت قوات الجيش، يوم الثلاثاء، مناطق استراتيجية، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء 19 العميد الركن علي الكليبي في تصريح لموقع الجيش، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية.

جديد اب برس

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وأضاف إن قوات الجيش حررت أيضا سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة، مؤكدا أن قوات الجيش تواصل تقدمها.

وأوضح العميد الكليبي أن المواجهات تدور بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات المليشيا الحوثية قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع المليشيا في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثي، وتدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.