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عدن - ياسمين التهامي - ظاهرة ”مرعبة وصادمة“.. عشرات المتعافين يصابون بكورونا مجددا في كوريا الجنوبية‎‎!

أصيب 51 شخصا من المتعافين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية مرة أخرى؛ ما يثير نظرية أن الفيروس لا يختفي من الجسم ولكنه يكمن داخل الخلايا البشرية لفترة ثم يعود لنشاطه مرة أخرى.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن في مدينه دايغو، بكوريا الجنوبية، وهي من أكثر المدن المتضررة في البلاد، تم وضع 51 شخصا داخل الحجر الصحي مرة أخرى بعد أيام من خروجهم وتعافيهم لأن التحاليل أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من جديد.

جديد اب برس

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وصرح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا KCDC أنه من المرجح أن الفيروس استعاد نشاطه داخل أجسامهم ولم يصابوا به مرة أخرى من مخالطة حالات مصابة.

وبهذا فإن ما يحدث يدعم نظرية كمون الفيروس بطريقة لا يمكن اكتشافها عند مستويات معينة في خلايا الجسم وأنه لأسباب غير معروفة في الوقت الحالي يستعيد الفيروس نشاطه وأنه أيضا مازال غير واضح هل المصابون بفيروس كورونا مرة أخرى بعد تعافيهم قادرون على نقل العدوى لغيرهم أو لا.

وصرح بورفيسور الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، بول هانتر، للصحيفة أنه يرجح أن إعادة الإصابة بالفيروس مرة أخرى ليست ناجمة عن تلقي العدوى مرة أخرى ولكنه يعتقد بوجود تفاعلات داخل الجسم هي التي تؤدي لذلك.

وأضاف أنه لربما عينات التحاليل التي أثبتت شفاء المرضى أول مرة كانت خاطئة وهذا الأمر مرجح حدوثه لحالة من كل خمس حالات.

بالإضافة لذلك قال بروفيسور هانتر إن الاختبارات التقليدية التي تٌستخدم للكشف عن الإصابات بالوباء القاتل من الممكن أن تكون خاطئة بنسبة تترواح بين 20-30% وأن الاختبار الذي خضع له المرضى الكوريون وأثبت تعافيهم لربما كان خاطئا وكانوا لايزالون مصابين.

وأكد جيونغ إيون كيونغ، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم إرسال فريق من علماء الأوبئة إلى مدينة دايجو لإجراء تحقيق كامل عن الحالات المصابة بالوباء.

وأكد البروفيسور مارك هاريس، وهو عالم فيروسات بجامعة ليدز بالولايات المتحدة، أن التقارير التي تُظهر إيجابية الإصابة بالوباء بعد أن جاءت النتيجة سلبية في وقت سابق تثير القلق والرعب لأنه من المفترض بعد إتمام الشفاء أن تتكون استجابة مناعية داخل الأجسام تمنع الإصابة بالفيروس مرة أخرى.