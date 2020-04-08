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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير.. طيران التحالف يستهدف مراكز الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا في البيضاء لهذه الاسباب !
أدانت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، بشدة استهداف طيران التحالف لمراكز الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة في بيان أن طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية غارة قرب مركز الحجر الصحي بمدرسة المحجبة بعفار محافظة البيضاء كما شن غارة بالقرب من مكان حجر سائقي القاطرات بالقرب من عفار.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الغارات تأتي في سياق سعي دول التحالف لإدخال فيروس كورونا إلى اليمن الذي ما يزال خاليا حتى اليوم.
ولفت البيان إلى أن طيران التحالف سبق وأن شن غارات بالقرب من الحجر الصحي في الصليف بمحافظة الحديدة .. مبينا أن مضاعفة دول التحالف ومجنديه لرحلات الطيران خلال الفترة الماضية واستمرارهم إلى اليوم في فتح المنافذ وترحيل اليمنيين من السعودية وغيرها يأتي في إطار مخططات التحالف لإدخال الفيروس إلى اليمن.
جديد اب برس
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