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عدن - ياسمين التهامي - هام تسريب معلومات مهمة في عودة مرتقبة للحكومة الشرعية لليمن ولهذة المحافظة !

اكدت مصادر اعلامية أن عدد من وزراء الحكومة الشرعية يتوقع عودتهم لليمن الاسبوع القادم.

وقالت المصادر ان عدد من الوزراء سيصلون الى مدينة سيئون بوادي حضرموت خلال الأسبوع القادم لممارسة مهامهم من هناك .

جديد اب برس

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واشارت ان رئيس الحكومة معين عبدالملك يرجح ان يكون معهم، الا انها لم تؤكد ذلك.

يذكر ان مصادر مسؤولة قالت لعدن تايم ان عددا من وزراء، ومسؤولي الشرعية ادخلوا حجرا صحيا اجباريا في السعودية عقب مخالطتهم لحالات تأكد اصابتها بفيروس كورونا، مشيرة بأن عدد المحجورين 4 وزراء و 3 مسؤولين اخرين رفضت الكشف عن اسماءهم.