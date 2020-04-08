شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق نار عنيف ومكثف في العاصمة صنعاء الان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements ​ ت مصادر مطلعه في صنعاء سماع اطلاق نار كثيف وبشكلٍ مستمر في مختلف الشوارع قبل لحظات وعقب قصف الطيران على مواقع قريبة من مطار صنعاء. وقالت المصادر ان هناك اطلاق رصاص بشكل هستيري ولم يتم تحديد جهة الاطراف المتصارعة حتى الان

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