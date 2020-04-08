شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من اليوم قام تطبيق واتسآب والمملوك لشركة فيسبوك، بتطبيق بعض القيود على هذة الميزات لمستخدمي واتسآب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتداء من اليوم قام تطبيق واتسآب والمملوك لشركة فيسبوك، بتطبيق بعض القيود على هذة الميزات لمستخدمي واتسآب !

جديد اب برس Advertisements ​ تطبيق واتسآب والمملوك لشركة فيسبوك، بتطبيق بعض القيود على رسائل واتسآب المحولة من شخص لآخر أو المعاد توجيهها، بداية من اليوم، الثلاثاء، وذلك للحد من انتشار الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا. ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن تطبيق واتسآب سيخفض مشاركة الرسائل بين الأشخاص، حيث لن يستطيع المستخدمون مشاركة أى محتوى مع أكثر من شخص واحد بعد أن كان المستخدمون يقومون بإعادة توجيه الرسائل ومشاركتها مع خمسة أشخاص، وذلك بدءا من اليوم وأعلن تطبيق واتسآب أن قرار هذه الخطوة أتى بعد أن ملاحظة زيادة غير طبيعية في عدد الرسائل الموجهة أو المحولة من وإلى المستخدمين منذ بدء تفشى فيروس كورونا. وقال التطبيق إن الخطوات التي تم اتخاذها في العام الماضي لوضع علامة على الرسائل التي تمت إعادة توجيهها برمز السهم المزدوج، ووضع حد لإعادة توجيه الرسائل إلى خمس جهات اتصال قد أدت إلى انخفاض في الرسائل بنسبة 25% على مستوى العالم. وتعد هذه الخطوة ليست حظرا بشكل كامل على إعادة توجيه الرسائل أو إرسالها من شخص لآخر، ولكن ستعمل ستقوم بالحد من مشاركة الرسائل والمحتوى الذى يتتضمن معلومات مضللة عن فيروس كورونا. وكانت شبكة CNN الأمريكية، نشرت في تقرير لها أن أكثر التطبيقات والمنصات التى تم استخدامها في نشر المعلومات المضللة وغير الدقيقة عن وباء كورونا كان تطبيق واتساب. وبسبب الكم الهائل من الشائعات التى تم نشرها وتدوالها من قبل عدد من مستخدمى التطبيق، دعا بعض المسئولين والقادة العالميين لتجاهل المعلومات غير المؤكدة والكف عن مشاركتها سواء على واتساب أو غيره من التطبيقات والمنصات التى يتم استخدامها في إثارة الذعر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من اليوم قام تطبيق واتسآب والمملوك لشركة فيسبوك، بتطبيق بعض القيود على هذة الميزات لمستخدمي واتسآب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.