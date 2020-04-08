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عدن - ياسمين التهامي - القمر العملاق يظهر في سماء اليمن.. صورة !

تشهد سماء الجمهورية اليمنية كغيرها من دول الوطن العربي هذه الليلة، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، وهي البدر العملاق والذي يعد هو الأكبر لعام 2020، والذي سيكون جليًا للناظرين إلى السماء طوال ليل اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “ اليوم السابع " المصرية، إن هذا ثالث بدر عملاق (من أصل أربعة لهذا العام) وأكثرها إضاءة، وظهر مع غروب شمس اليوم بألوان تتراوح بين الحمرة والبرتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي.

​وبعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق بدا باللون الأبيض الفضي المعتاد. ويتميز القمر (البدر) اليوم الثلاثاء -ليلة النصف من شعبان- عن باقي الأقمار (البدر) الأخرى لهذا العام لأنه تزامن بشكل استثنائي مع وقوعه في نقطة الحضيض عند الساعة (6:08 مساء بتوقيت جرينتش).

جديد اب برس

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ولا يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بأقمار البدر الأخرى ولكن للمتخصصين ملاحظة حجم إضافي ظاهري له، وكبقية الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا البدر العملاق على الكرة الأرضية باستثناء التأثير على حركة المد والجزر (وهو أمر طبيعي).

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، كشفت عن ظهور بدر عملاق مساء اليوم الثلاثاء في سماء اليمن والسعودية، وعدداً من الدول العربية.

وأوضحت الجمعية أن البدر العملاق سيكون أول قمر بدر خلال فصل الربيع، وسيبقى مشاهداً طوال الليل.

ونوهت إلى أن البدر سيظهر مكتسياً باللون الأحمر أو البرتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض، ولكن مع ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.

وفي يناير من العام الماضي، شهد العالم عرضا فلكيا مذهلا تمثل في ظاهرة قمر الذئب العملاق الدموي، التي لن تتكرر إلا في 31 يناير عام 2037.