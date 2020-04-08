شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارتدت ملابس ضيقة ومنفتحه .. إبنة الرئيس اليمني السابق تحتفل لأول مرة بعيد ميلادها على مواقع التواصل الإجتماعي ..(شاهد عشر صور حصرية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر موقع يمن دايركت عشر صور حصرية لابنة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، ميسان ناصر التي تقطن مع والدها ووالدتها متنقلين بين مصر وسوريا.

وقد نشرت أمها المهندسة السورية والكاتبة المعروفة ريم عبدالغني، رئيسة مركز تريم للعمارة والتراث، تهنئها بعيد ميلادها، قائلة:

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : كارثة غير مسبوقة في السعودية ..محمد بن سلمان على المحك ..وماسيحدث خلال الأيام القادمة سيقلب المملكة رأسا على عقب ويفاجئ الجميع ..(تفاصيل طارئة)

• ارتدت ملابس ضيقة ومنفتحه .. إبنة الرئيس اليمني السابق تحتفل لأول مرة بعيد ميلادها على مواقع التواصل الإجتماعي ..(شاهد عشر صور حصرية)

• سبحان مغير الأحوال .. لن تصدقو كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل في عام 1996م ..(شاهدو الفيديو)

----------------------------

«عيد مولدك .. عيد مولد جديد لي..

فمنذ تلاقت نظراتنا.. اتسع كوني وتلألأ بألوان جديدة..

منحت بك نعمة أن أكون أما..

Advertisements

ومنحنا معا نعمة الصداقة..

كل عام وانت شمسي..

اتمنى من الله ان يسعدك».

ويعد هذا الظهور الأول والفريد من نوعه لابنة رئيس سابق، مازال له حضور في وجدان كل اليمنيين، ويظهر بين فينةٍ وأخرى عبر لقاءات مع كبار السياسيين والنخبة اليمنيين، ومن خلال لقاءاته الصحفية المتكررة، ومبادراته التي لا تنقطع بشأن الحلول للمشكلات اليمنية المتفاقمة.

فيما يلي نبذة عن الرئيس علي ناصر محمد:

علي ناصر محمد الحسني (ولد 1939) كان رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين رئاسيتين. حيث عمل كرئيس مجلس الرئاسة من 26 يونيو، 1978 حتى 27 ديسمبر، 1978.

وكرئيس للجمهورية في أبريل 1980 بعد استقالة الرئيس السابق عبد الفتاح إسماعيل وذهابه للمنفى في موسكو. اتخذ علي ناصر محمد موقفًا أقل تدخلا في شؤون عمان و اليمن الشمالي.

في 13 يناير، 1986، أدت أعمال عنف مسلحة في عدن بين مؤيدي علي ناصر و مؤيدي إسماعيل الذي عاد من منفاه طالبًا استعادة الحكم، أدت إلى اندلاع حرب أهلية استمرت لمدة شهر أدت بدورها إلى إصابة الآلاف و إبعاد علي ناصر من السلطة ومقتل إسماعيل.

وهروبه هو و 6000 شخص إلى الجمهورية العربية اليمنية. دامت فترة رئاسته للجمهورية من 21 أبريل، 1980 وحتى 24 يناير، 1986. خلفه في المنصب علي سالم البيض الذي وقع اتفاقية الوحدة مع الرئيس علي عبدالله صالح.