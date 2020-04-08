شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي عاجل هو الاول من نوعه لكنه يسعد الملايين ويجعلهم يطيرون من الفرح.. والبدء بتنفيذه فوراً (نص الامر الملكي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أمر ملكي عاجل هو الاول من نوعه لكنه يسعد الملايين ويجعلهم يطيرون من الفرح.. والبدء بتنفيذه فوراً (نص الامر الملكي )

أعلنت الحكومة المغربية، أن عاهل البلاد الملك محمد السادس، أصدر عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة العدل. ودعا الملك، إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية (تعنى بسجن القاصرين) من انتشار فيروس كورونا”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “قناة المسيرة” تبث خبر عاجل وانفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء… إليكم التفاصيل! بريطانيا.. بيان جديد يكشف تطورات الحالة الصحية لـ”جونسون”.. ويوضح “حالته المزاجية” في صراعه مع كورونا أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة ترامب يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية.. “لماذا قدموا لنا هذه النصيحة الخاطئة؟”!.. شاهد ورد للتو.. قناة العربية تزلزل الجميع وتقطع جميع برامجها وتعلن هذا الخبر الكارثي والمرعب من المملكة.. والخوف والذعر يجتاح المواطنين.. (تفاصيل خطيرة) وردنا الان... وكالة دولية تنشر تقرير مرعب وصادم للتحالف والشرعية وتكشف عن تغير مفاجئ وقرار حاسم اتخذه المجتمع الدولي بخصوص حكومة الانقلاب في صنعاء Advertisements هاني حلواني يهز المملكة كلها ويقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع زوجته العنود ويثير جنون كل السعوديين الذين وطالبو السلطات بالقبض عليه ليسو حوثيين ولا ايرانيين..المتحدث باسم التحالف يباغت الجميع بتعليق ناري عن الافواج التي تسللت من الحدود اليمنية الى عمق الاراضي السعودية بعد احتياح فيروس كورونا لأمريكا..ولي العهد السعودي يصعق ترامب بهذا الاعلان الرسمي الذي اثار صدمة للامريكيين وجعل المقيمين والسعوديين يطيرون فرحا الممثل السعودي ناصر القصبي يباغت الجميع ويرتدي عباية النساء ويقوم بفعل فاضح ومحرم شرعا سبب صدمة كبيرة لكل السعوديين واثار جنونهم ( فيديو صادم ) حفلة جنسية صاخبة تنهي مشوار نجم كروي في منتخب المملكة..شاهد 2 صور للنجم وهو يبكي ويعلن ندمه، وصورة للفتاة التي قضى معها السهرة في الفندق وفاة ممثلة لبنانية مشهورة..واثناء مراسم دفن الجثة كانت مفاجئة صاعقة بانتظار الجميع وحدث امر لايخطر على البال قلب الامور رأسا على عقب..لن تصدق ماحدث صدمة كبيرة في الامارات وسلطنة عمان والخوف يجتاح كل السكان بعد عمل خسيس وقذر لا يقدم عليه الا اشباه الرجال ..لن تصدق عيناك ( فيديو مرعب وصادم ) وقال البيان إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي، للمواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل بإصدار العفو على 5654 معتقلا”.



أمر ملكي عاجل يسعد الملايين

وأضاف: “اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”. ولفت البيان إلى أن المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار، عمرهم ووضعهم الصحي ومدة الاعتقال وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم. ولم يعرف ما إذا كان العفو شمل سجناء حراك الريف، الذين قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال) في 5 أبريل/نيسان 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائدهم ناصر الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وأُطلق عليها اسم “حراك الريف”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي عاجل هو الاول من نوعه لكنه يسعد الملايين ويجعلهم يطيرون من الفرح.. والبدء بتنفيذه فوراً (نص الامر الملكي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.