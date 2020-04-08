شكرا لقرائتكم خبر عن قناة عربية تعرض مسلسلا "مهينا للسعوديين" .. وتدخل عاجل من السلطات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قناة عربية تعرض مسلسلا "مهينا للسعوديين" .. وتدخل عاجل من السلطات (فيديو)





أحد أبطال مسلسل "عيال صالح" أثار المسلسل السعودي "عيال صالح" ضجة في المملكة وجدلا كبيرا بعد أن اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يسيء لأهالي جنوب البلاد. وقال مغردون على "تويتر" إن الحلقة 19 من المسلسل، الذي تبثه قناة "إم بي سي"، تظهر أهالي الجنوب في السعودية بأنهم تجار مخدرات، مطالبين بوقف عرضه فورا ومحاسبة القائمين عليه. وأكدوا على أن "أهل الجنوب عرف عنهم الالتزام والأدب، وأغلبهم يحتقرون المدخنين " (مدمني المخدرات)، بينما صورهم المسلسل بأنهم "مافيا ترويج مخدرات". فيما أعرب نشطاء عن خيبة أملهم من القناة، مشيرين إلى أن "أهل الجنوب تاريخهم المشرف وبطولاتهم ما زالت تسطر على حد الجنوب، ودمائهم خير شاهد مع بقية جنود الوطن أهل صولات وجولات وبطولات وتاريخ عريق وحضارة". وقال آخرون إن المسلسل هو إهانة للمنطقة الجنوبية "رجال وحصون وجنابى وقط عسيري وثوب جنوبي ونساء الجنوب وقرية أهلها عاشو شيوخ وماتو أبطال: يجي يوسف التركي ومن معه يظهرون الزمان والمكان والإنسان بهذه الصورة البشعة: مجالس الصلح بين القبائل يصورونها مصانع للحشيش؟". ونتيجة لذلك، تدخلت إمارة عسير وطالبت بإيقاف حلقتين مسيئتين من المسلسل، كما طلبت من وزارة الإعلام بالتحقيق مع طاقم المسلسل والقناة التي عرضته. وشددت الإمارة في بيان نشرته أمس الاثنين على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، على ضرورة تقديم اعتذار لأهالي الجنوب وسحب الحلقتين من شبكة الانترنت. المصدر: RT





قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة عربية تعرض مسلسلا "مهينا للسعوديين" .. وتدخل عاجل من السلطات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.