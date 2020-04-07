الجيش الوطني يسقط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين بمديرية باقم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اسقط الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية باقم بمحافظة صعده.



وقال قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه تم استخراج احداثيات من " هارد" الطائرة كانت تقوم بتسجيلها وارسالها لمركز القيادة بغرض شن عمليات معادية ضد مواقع الجيش الوطني.

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