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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ في المهرة تقر خطة مكتب الصحة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة في اجتماعها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، خطة مكتب الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واعتمدت اللجنة، توفير المعدات والأجهزة الطبية والأدوية لمعالجة الفيروس، وأوصت بتوفيرها من الأسواق المحلية والخارجية على وجه السرعة، وكذا اعتمدت الميزانية التشغيلية المرفقة للخطة الخاصة بعمل اللجان التطوعية والفرق الصحية في المهرة.
وعينت اللجنة، ناطقا رسميا لها ولجنة سكرتارية برئاسة مدير عام مكتب التربية وعضوية المكاتب المختصة، وأقرت أيضاً إبقاء المرحلين من قِبل السلطات العمانية في المحجر الصحي بمنفذ شحن، ووضعهم تحت الرقابة الصحية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.
وناقش الاجتماع الآلية المتبعة في منفذ شحن لدخول الشاحنات والبضائع والأفراد وشكلت لجنة لتنظيم عملية الدخول بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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