أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 7 إبريل/نيسان 2020 وهي كالتالي:

مستجدات البيضاء .. الجيش يحرر مناطق واسعة في الملاجم وناطع ويكبد الحوثيين خسائر فادحة https://www.elyamnelaraby.com/471891/ نائب الرئيس يطلع على إنتصارات الجيش في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/471892/ المهرة .. لقاء يناقش مخصصات المستشفيات والمراكز الصحية من المشتقات النفطية https://www.elyamnelaraby.com/471893/ مقتل 47 من مليشيا الحوثي في معارك وغارات للتحالف بالبيضاء وتعز https://www.elyamnelaraby.com/471901/ شبوة .. تعميم محلي بمنع اصطياد الحيونات البرية النادرة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/471908/ المجلس انتقالي بسقطرى يتكفل بنقل 300 عالقاً من حضرموت والمهرة https://www.elyamnelaraby.com/471911/ البحسني يلتقي رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/471912/ لجنة جمع تبرعات "كورونا" بوادي حضرموت تلتقي رجال الاعمال البنوك التجارية https://www.elyamnelaraby.com/471915/ إصابة قيادي متحوث ومصرع شقيقه في اشتباكات مع قبليين في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/471926/ أسرة العقيد حسين صالح سعيد بن عبدالعزيز تحدد موعد دفنه https://www.elyamnelaraby.com/471935/

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