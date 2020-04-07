شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : "قناة المسيرة" تبث خبر عاجل وانفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء.. إليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة لأنصارالله، قبل قليل، في شريطها العاجل ان طيران التحالف السعودي الإماراتي شن غارة جوية على العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر محلي بأن طيران التحالف شن غارة جوية على قاعده الديلمي باتجاه مطار صنعاء شمال العاصمة، وسط تحليق مستمر في الأجواء حتى اللحظة.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكانت قد توعدت قوات صنعاء، اليوم الثلاثاء ، بالرد على غارات التحالف التي وصفتها بالتصعيد الخطير .

حيث قال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن التحالف السعودي الإماراتي شن ما يقارب 300 غارة جوية على مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح العميد سريع أن بعض تلك الغارات الجوية أدت إلى وقوع قتلى وجرحى، في إشارة إلى جرائم التحالف في صعدة وبعض المناطق.

وتوعد متحدث قوات صنعاء، بالرد على هذا التصعيد قائلا : “التصعيد الخطير للعدوان لن يمر دون رد مناسب ومن واجبنا الدفاع عن شعبنا وبلدنا”.

وشنت مقاتلات التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 75 غارة جوية على محافظتي مأرب والبيضاء .