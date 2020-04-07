شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هذا ما سيتم تشكيلة في أحياء أمانة العاصمة لمنع تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت غرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمواجهة فيروس كورونا بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم تشكيل لجان مجتمعية مساعدة للجان الطوارئ في الأحياء للتوعية حول فيروس كورونا.

وأكد الاجتماع الذي ضم رئيس غرفة عمليات الطوارئ باللجنة عبدالوهاب شرف الدين ووكيلي الأمانة الدكتور قناف المراني ومازن نعمان ومسؤول الوحدة الاجتماعية إسماعيل الجرمزي، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي على مستوى الأحياء والحارات ورفع وتيرة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الوباء.

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وأشار شرف الدين إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وفقاً لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة وأمانة العاصمة لحماية المجتمع والتأكد من الاشتراطات الصحية وتوفر المعقمات والمطهرات في كافة التجمعات السكانية للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبهم شدد المراني والجرموزي وعضو عمليات الطوارئ ناصر الكاهلي على مدراء شئون الأحياء بالمديريات والمشايخ والعقال، توعية المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم التجمع في الأسواق وغيرها.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والصحية في كافة التجمعات السكانية والأحياء والرفع بأسماء اللجان التي سيتم تشكيلها في الأحياء .. مؤكدين ضرورة تحمل مدراء شئون الأحياء مسؤولياتهم وتكثيف النزول الميداني لتوعية المجتمع والرقابة والتفتيش على الإجراءات الاحترازية والوقائية.

حضر الاجتماع مدراء شئون الأحياء ومشايخ المديريات وعدد من المعنيين.