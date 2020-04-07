شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : حدث عسكري مفاجئ وصادم للعالم ومرعب للتحالف.. تفاصيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت قوات صنعاء ، اليوم الثلاثاء ، بالرد على غارات التحالف التي وصفتها بالتصعيد الخطير .

حيث قال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن التحالف السعودي الإماراتي شن ما يقارب 300 غارة جوية على مختلف المحافظات اليمنية.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأوضح العميد سريع أن بعض تلك الغارات الجوية أدت إلى وقوع قتلى وجرحى، في إشارة إلى جرائم التحالف في صعدة وبعض المناطق.

وتوعد متحدث قوات صنعاء، بالرد على هذا التصعيد قائلا : “التصعيد الخطير للعدوان لن يمر دون رد مناسب ومن واجبنا الدفاع عن شعبنا وبلدنا”.

وشنت مقاتلات التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 75 غارة جوية على محافظتي مأرب والبيضاء .