شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : حدث عسكري مفاجئ وصادم للعالم ومرعب للتحالف.. تفاصيل! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توعدت قوات صنعاء ، اليوم الثلاثاء ، بالرد على غارات التحالف التي وصفتها بالتصعيد الخطير .
حيث قال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن التحالف السعودي الإماراتي شن ما يقارب 300 غارة جوية على مختلف المحافظات اليمنية.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وأوضح العميد سريع أن بعض تلك الغارات الجوية أدت إلى وقوع قتلى وجرحى، في إشارة إلى جرائم التحالف في صعدة وبعض المناطق.
وتوعد متحدث قوات صنعاء، بالرد على هذا التصعيد قائلا : “التصعيد الخطير للعدوان لن يمر دون رد مناسب ومن واجبنا الدفاع عن شعبنا وبلدنا”.
وشنت مقاتلات التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 75 غارة جوية على محافظتي مأرب والبيضاء .
كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : حدث عسكري مفاجئ وصادم للعالم ومرعب للتحالف.. تفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.