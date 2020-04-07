شكرا لمتابعة خبر عن وفاة العميد "أحمد علي" بذبحة صدرية صباح اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الرئيس الامريكي يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية .. ويتهمها بالإنحياز ..“لماذا قدموا لنا هذه النصيحة الخاطئة؟” اللواء مفرح بحيبح : يدلي باول تصريح من ارض المعركة ويكشف اخر التطورات شمال محافظة البيضاء شاهد : اعدام قاتل ومغتصب طفلة يمنية (صور وتفاصيل) ماذا يحدث : قبائل مأرب تطرد العميد مهران القباطي من المحافظة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة العميد "أحمد علي" بذبحة صدرية صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.