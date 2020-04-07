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عدن - ياسمين التهامي - الصحة السعودية تعلن المدة التي يمكن بها محاصرة الاصابات بوباء كورونا "

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة الثلاثاء أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأكد خلال مؤتمر صحفي إن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكداً أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا.

جديد اب برس

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كما أعرب عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك الأزمة الصحية بالجدية الكافية، مضيفاً أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعا وهذا لا يحقق الهدف المطلوب.

وأضاف أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة

وأشار إلى أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة كما نبه إلى أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي.

إلى ذلك، شدد على أن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا يعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأوضح أن تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات سيرفع عدد المصابين في المملكة.