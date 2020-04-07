شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحصل مليشيا الحوثي تستدعي 75 قائد عسكري من الشرعية إلى صنعاء من أجل هذه المهمة في مقدمتهم الطاهري وجواس "الأسماء"! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحصل مليشيا الحوثي تستدعي 75 قائد عسكري من الشرعية إلى صنعاء من أجل هذه المهمة في مقدمتهم الطاهري وجواس "الأسماء"!

عقدت ما يسمى بالمحكمة العسكرية في صنعاء اليوم الثلاثاء أولى جلساتها العلنية ضمن إجراءات تزعم مليشيا الحوثي استكمالها لمحاكمة 75 قيادياً عسكرياً من ما أسمتهم القوات الموالية للتحالف والمتهمين بـ”الخيانة” حسب زعمها وتسهيل للتحالف السيطرة على مناطق يمنية. ووفقا لما جاء في وكالة “سبأ” التابعة للمليشيا فقد أقرت المحكمة النشر عبر وسائل الإعلام الرسمية لإعلان المتهمين وتكليفهم بالحضور والمثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة. جديد اب برس ​

آ آ وتضم قائمة العسكريين من القوات الموالية للتحالف الذين تجري المليشيا محاكمتهم كل من: 1- اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري 2- اللواء الركن أحمد حسان صالح جبران 3- اللواء الركن ثابت مثنى جواس 4- العميد الركن صادق علي سرحان مهيوب 5- العميد الركن عبدالكريم محمد أحمد الصيادي 6- العميد الركن سند عبدالله محمد الرهوي 7- العميد الركن عمر يحيى فتيني سجاف 8- العميد الركن عبدالله محمد علي معزب 9- العميد الركن عبدالعزيز محمد حنكل 10- العميد الركن أحمد عبدالله علي تركي 11- العميد الركن أحمد صالح محمد البحش Advertisements 12- العميد الركن سعيد محمد سعيد الشعملي 13- العميد الركن عبدالرب صالح الأصبحي 14- العميد عبدالعزيز أحمد ناصر المجيدي 15- العميد حمدي حسين شكري الصبيحي 16 – العميد عبده حمود علي الصغير 17 – العميد علي مقبل صالح الضالعي 18 – العميد ناصر سعيد سريع العنبوري 19 – العميد محسن محمد أحمد الخبي 20 – العميد عبده محمد الحذيفي 21 – العميد عادل هاشم القميري 22 – العميد يوسف علي الشراجي 23 – العميد محسن علي مرشد خصروف 24 – العميد هيكل محمد صالح حنتف 25 – العميد محمد غالب السوادي 26 – العميد مفرح محمد علي بجيبح 27 – العميد عمر جوهر إبراهيم سعيد 28 – العميد هاشم السيد الجنيدي 29 – العميد صالح أحمد طيمس 30 – العميد فهمي حاج محروس الصيعري 31 – العميد عبدالله سعيد الأسلمي 32 – العقيد الركن عبده عبدالله مجلي 33 – العقيد الركن طاهر علي العقيلي 34 – العقيد الركن توفيق محمد القيز 35 – العقيد الركن ناصر علي عبدالله الذيباني 36 – العقيد الركن عبدالرحمن ثابت الشمساني 37 – العقيد الركن عبدالله أحمد الصبيحي 38 – العقيد الركن علي عمار محسن الجايفي 39 – العقيد الركن منصور علي حسين الزافني 40 – العقيد الركن أحمد علي حمود الكوكباني 41 – العقيد الركن ناصر عبدالله هادي قيس 42 – العقيد الركن منصور سعد أحمد حساني 43 – العقيد الركن خالد قاسم فاضل 44 – العقيد صالح مبارك العامري 45 – العقيد صغير حمود عزيز السفياني 46 – العقيد عسكر أحمد محمد زعيل 47 – العقيد علي حميد منصور القشيبي 48 – العقيد علي صالح الكليبي 49 – العقيد صالح أحمد السيد 50 – العقيد إبراهيم علي أحمد حيدان 51 – العقيد ناصر حسين الشجني 52 – العقيد محمد علي الجرادي 53 – العقيد خالد صالح حسين الأقرع 54 – العقيد محمد علي الصوفي علوي الميسري 55 – العقيد عبداللطيف القبلي نمران المرادي 56 – العقيد علي محسن مبارك الهدي 57 – العقيد فيصل علي قائد 58 – العقيد أحمد علي أحمد معوضة 59 – العقيد ربيش علي وهبان العليي 60 – المقدم ركن مسفر ناصر الحارثي 61 – المقدم ركن عبدالرقيب عبده دبوان الشرعبي 62 – المقدم منصور عبد الله ثوابة 63 – المقدم علوي علي ناصر الحارثي 64 – المقدم منصور علي يحيى الحنق 65 – المقدم أمين علي العكيمي 66 – المقدم عبدالله محمد الحاضري 67 – المقدم فواز محمد حزام الضبري 68 – المقدم الحسن علي أبكر 69 – المقدم إسماعيل حسن زحزوح 70 – المقدم أحمد علي محمد البعداني 71 – المقدم امجد خالد فرحان قاسم 72 – الرائد محمد سالم عبود الشريف 73 – عمار علي أحمد الجندبي 74 – العقيد الركن عادل علي علي هادي 75 – الرائد عادل صالح صالح الشبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحصل مليشيا الحوثي تستدعي 75 قائد عسكري من الشرعية إلى صنعاء من أجل هذه المهمة في مقدمتهم الطاهري وجواس "الأسماء"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.