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عدن - ياسمين التهامي - شاهد وفاة مغترب يمني بعد اصابته بفيروس كورونا.. صورة !

توفي مغترب يمني، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت مصادر مقربة من أسرة المتوفي، إن أمين عبد الله ناجي القبلاني، فارق الحياة في مدينة نيويورك جراء إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن الفيروس انتشر بشكل مخيف في نيويورك، وتسبب في آلاف الوفيات. جديد اب برس Advertisements ​

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