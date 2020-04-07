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عدن - ياسمين التهامي - عاجل يحدث الان في صنعاء .. انفجارات عنيفة تهز أرجاء شوارع العاصمة وسط حالة ذعر الناس تفاصيل اولية للظحاياء !

هزت انفجارات عنيفة قبل قليل العاصمة صنعاء. وافادت مصادر اعلامية مطلعه أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية عنيفة على قيادة الدفاع الجوي وقاعدة الديلمي جوار مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة. جديد اب برس Advertisements ​

وأضاف أن الانفجارات أدت إلى حالة من الرعب في صفوف سكان العاصمة نتيحة لقوتها التي هزت أنحاء العاصمة . وأوضح أن مقاتلات التحالف ما زالت تحلق في سماء العاصمة بشكل كثيف.

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